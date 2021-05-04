Луческу определился со своим будущим

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" на два года. Фото: ФК "Динамо"

Наставник киевского "Динамо" 75-летний Мирча Луческу не собирается покидать клуб летом и хочет проявить себя в следующем сезоне в еврокубках.

Румынский тренер доволен всем в столице Украины и не планирует ничего менять в своей карьере, рассказал журналист Игорь Цыганик.

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"Я могу гарантировать на 99,9%, что Луческу остается в"Динамо". У него контракт еще на один год. И сам Луческу понимает, что изменения в составе "Шахтера" приведут к определенным потрясений, а "Динамо" может спокойно готовиться к сезону, в Лигу чемпионов.

У Луческу есть амбиции довести все в еврокубках. Хотя, конечно, предложения у него будут, но главный вызов для него - Лига чемпионов. Думаю, не только в этом году, но и в следующем Луческу будет тренером "Динамо", - сказал журналист в программе "Цыганик LIVE".

Мирча Луческу подписал контракт с "Динамо" в июне 2022 с опцией продления еще на год. В сезоне 2020/21 "Динамо" выиграло чемпионский титул, смогло выйти в Лигу чемпионов и дошло до 1/8 Лиги Европы. 12 мая сыграет в финале Кубка Украины против "Зари".