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понедельник, 03 мая 2021 12:12

Срна признал чемпионство "Динамо"

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Срна признал чемпионство &quot;Динамо&quot;
Дарио Срна 15 лет играл за "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"

Директор по футболу "Шахтёра" Дарио Срна поздравил киевское "Динамо" с получением чемпионского титула.

Функционер донецкого клуба признал, что динамовцы были сильнее в этом сезоне.

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"Вы сами видите, что по разнице очков киевское "Динамо"- чемпион Украины и я их поздравляю. Они заслуженно стали чемпионами, а нам нужно сделать хороший анализ. Футболисты находились в психологической яме", - сказал Срна в эфире "Великого футбола".

В текущем сезоне "Динамо" стало впервые чемпионом за пять лет. Команда Мирчи Луческу завоевала титул за три тура до окончания чемпионата. Киевляне опережают ближайшего конкурента на 13 очков.

После матча против "Днепра-1" форвард "горняков" Дентиньо заявил, что "Шахтёр" - лучшая команда страны.

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03
мая

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