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суббота, 01 мая 2021 08:48

Озвучили желание "Шахтера" относительно Луческу

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Озвучили желание &quot;Шахтера&quot; относительно Луческу
Денисову не нравится победа Луческу над "Шахтером". Фото: "Шахтер"

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов не исключает прощание "Динамо" с Мирчей Луческу.

"Известно, что Луческу подписано двухлетнее соглашение, но не исключено, что Мирча может покинуть Динамо в летнее межсезонье.

Вероятность ухода Луческу - это его собственное желание. Базируется оно на следующем: либо это желание где-то попробовать себя на склоне лет, или тот факт, что Мирча выиграл чемпионат с "Динамо" и "Шахтером". Это как красивая и логическая точка. Знаете, это как качественные сериалы, не перекармливают зрителя лишним сезона, а заканчиваются вовремя.

На днях состоялась встреча, на которой братья Суркисы выразили благодарность за сезон Мирчи Луческу. Формально еще нужно доиграть чемпионат, и сыграть матч за Кубок Украины. Совокупно за этот сезон Луческу получит 3,5 миллиона евро ", - заявил журналист в программе Денисов Time.

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75-летний румынский специалист летом пришел в "Динамо" и уже в дебютном сезоне завоевал золото УПЛ. Кроме того Луческу вышел в финал Кубка, выиграл Суперкубок, вывел команду в групповой турнир Лиги чемпионов.

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мая

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