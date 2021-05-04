Стало известно, кто станет первым новичком "Динамо"

Владислав Дубинчак должно усилить позицию левого защитника в "Динамо". Фото: ФК "Карпаты".

Защитник "Днепра-1" 22-летний Владислав Дубинчак станет первым летним новичком "Динамо".

Киевляне вернут защитника после годичной аренды в Днепре, сообщает SportArena.

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По информации источника, Мирча Луческу был удивлен выступлениями Дубинчака за "Днепр-1". Поэтому готов наигрывать его в составе главной команды киевлян уже в игровой кампании 2021/22.

Футболист действует на позиции левого защитника. Поэтому может стать заменой Виталию Миколенко, если он покинет летом клуб.

Владислав Дубинчак является воспитанником "Динамо", но за первую команду не провел ни одного матча. Выступал на правах аренды за "Арсенал", "Карпаты" и "Днепр-1". Имеет опыт выступлений за молодежную сборную Украины. В текущем сезоне Владислав сыграл за "Днепр-1" 23 поединка, в которых отметился тремя ассист.