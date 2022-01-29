Стали известны детали потенциального трансфера Супряги в Италию

Владислав Супряга потерял место в старте "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Аутсайдер Серии А "Сампдория" сделала предложение киевскому "Динамо" по аренде форварда 21-летнего Владислава Супряги.

Наставник киевлян Мирча Луческу не прочь отпустить нападающего в чемпионат Италии, сообщает "Динамо Киев Inside".

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"Подтверждаем информацию о полученном от "Сампдории" предложении по аренде Владислава Супряги. Окончательное решение еще не принято, его следует ожидать не раньше, чем в понедельник. Луческу дал добро на трансфер", - говорится в сообщении.

По сообщению СМИ, "Сампдория" хочет арендовать украинца на 18 месяцев за €1 млн. и иметь право выкупа контракта за €7 млн.

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра". Выступал за "Днепр-1" и киевское "Динамо". В распоряжении наставника "Динамо" Мирчи Луческу осталось четыре форварда – Эрик Рамирес, Илья Шкурин, Владислав Кулач и Артем Беседин. Также на этой позиции могут сыграть Денис Гармаш и Беньямин Вербич.