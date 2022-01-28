Фьюри не хочет боя с Усиком

 
Ексклюзивы
1/5
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт и как реагируют киевляне
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт и как реагируют киевляне
Просмотров: 117
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2916
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 3556
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Просмотров: 2349
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 5274
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 684
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
"Заболеваемость Covid-19 будет расти": прогноз инфекциониста
Просмотров: 459
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 999
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 1485
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии
Замена Ледневу."Динамо" интересуется полузащитником сборной Сербии
Замена Ледневу."Динамо" интересуется полузащитником сборной Сербии
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 4383
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1530
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1557
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 810
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6426
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
Просмотров: 54
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
пятница, 28 января 2022 16:26

Фьюри не хочет боя с Усиком

  Комментировать
Фьюри не хочет боя с Усиком
Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри не хочет проводить объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика.

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, подтвердил, что его клиент готов отказаться от реванша с Усиком и дать провести бой украинца против Фьюри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я побью Усика и верну титулы" - Джошуа

"С Фьюри очень сложно о чем-то говорить. В одну минуту он называет Джошуа трусом за возможность отойти и дать провести объединительный бой, а в другую говорит, что ты идиот, что не взял деньги, чтобы отойти.

Но факт в том, что Фьюри не хочет сразиться с Усиком. Это удивительно. Ты только что победил Уайлдера, какой промежуточный бой? Тебе дают шанс на сражение за все пояса. Вся наша работа ушла в никуда.

Теперь он хочет сразиться с Уайтом, но через пять минут может снова захотеть объединительный бой", - сказал промоутер в комментарии talkSPORT.

Следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать Диллиан Уайт. Поединок запланирован на первую половину этого года. Александр Усик примерно в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа.

Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе в сентябре 2021-го после победы над Джошуа в Лондоне.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
На 49-м году умер украинский боксер Вирчис (обновлено)
На 49-м году умер украинский боксер Вирчис (обновлено) Просмотров: 5706
Тренера сборной Украины отправили на самоизоляцию по прибытии на ОИ-2022
Тренера сборной Украины отправили на самоизоляцию по прибытии на ОИ-2022 Просмотров: 162
Было сотрясение мозга. Кополовец рассказал, как побил одноклубника в Германии
Было сотрясение мозга. Кополовец рассказал, как побил одноклубника в Германии Просмотров: 279
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах Просмотров: 972
Сейчас вы читаете новость «Фьюри не хочет боя с Усиком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Дали иммунитет: украинскую летчицу включили в состав ПАСЕ

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 21565
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 16857
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 13239
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 3 Просмотров: 9181
&quot;Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: &quot;Два 300&quot; – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
 Просмотров: 8344
Спорт
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
Свитолина поднимется на две позиции в мировом рейтинге
Свитолина поднимется на две позиции в мировом рейтинге Просмотров: 81
Журавок финишировала седьмой в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Журавок финишировала седьмой в спринте на чемпионате Европы по биатлону Просмотров: 90
Сага завершилась. Назвали имя нового тренера сборной Польши
Сага завершилась. Назвали имя нового тренера сборной Польши Просмотров: 909
Украинцы провалили спринт на чемпионате Европы по биатлону
Украинцы провалили спринт на чемпионате Европы по биатлону Просмотров: 153
Больше всего комментируют
7
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
3
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
2
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 456
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть