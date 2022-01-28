Фьюри не хочет боя с Усиком

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри не хочет проводить объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира против украинца Александра Усика.

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, подтвердил, что его клиент готов отказаться от реванша с Усиком и дать провести бой украинца против Фьюри.

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"С Фьюри очень сложно о чем-то говорить. В одну минуту он называет Джошуа трусом за возможность отойти и дать провести объединительный бой, а в другую говорит, что ты идиот, что не взял деньги, чтобы отойти.

Но факт в том, что Фьюри не хочет сразиться с Усиком. Это удивительно. Ты только что победил Уайлдера, какой промежуточный бой? Тебе дают шанс на сражение за все пояса. Вся наша работа ушла в никуда.

Теперь он хочет сразиться с Уайтом, но через пять минут может снова захотеть объединительный бой", - сказал промоутер в комментарии talkSPORT.

Следующим соперником Тайсона Фьюри должен стать Диллиан Уайт. Поединок запланирован на первую половину этого года. Александр Усик примерно в это время должен провести реванш против Энтони Джошуа. Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе в сентябре 2021-го после победы над Джошуа в Лондоне.