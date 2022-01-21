"Я побью Усика и верну титулы" - Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа уверен, что сможет вернуть утраченные пояса.

По словам британца, он сможет одолеть украинца Александра Усика во втором поединке.

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"В следующем бою я побью Усика и отберу у него эти пояса. Я снова буду править в тяжелом весе. Я стану трехкратным чемпионом мира по этой весовой категории. Мне все равно, нравится это людям или нет", – сказал Джошуа в комментарии Boxingnews 24.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.