"Я побью Усика и верну титулы" - Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа уверен, что сможет вернуть утраченные пояса.
По словам британца, он сможет одолеть украинца Александра Усика во втором поединке.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Джошуа рискует перед реваншем с Усиком" - промоутер
"В следующем бою я побью Усика и отберу у него эти пояса. Я снова буду править в тяжелом весе. Я стану трехкратным чемпионом мира по этой весовой категории. Мне все равно, нравится это людям или нет", – сказал Джошуа в комментарии Boxingnews 24.
Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.
Комментарии