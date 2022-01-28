Чемпион Украины по баскетболу драматически пробился в когорту лучших команд Лиги чемпионов

Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" продолжил выступления в мужской Лиге чемпионов.
За право сыграть в топ-16 престижного турнира украинская команда соревновалась в квалификационном плей-офф с "Хапоэлем" из Иерусалима.
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В первой встрече серии до двух побед "Прометей" потерпел сокрушительное поражение со счетом 70:95.
Однако в следующих двух поединках команда из Украины ошеломила своих соперников. Сначала в Запорожье была одержана победа на последней секунде - 82:79. А в четверг, 27 января, "Прометей" обыграл "Хапоэль" в Израиле - 85:75.
Во втором групповом этапе Лиги чемпионов "Прометей" сыграет с испанской "Уникахой", румынским "Клужем" и бельгийским "Остенде".
Мужской "Прометей" в нынешнем сезоне идет без поражений в чемпионате Украины, одержав 24 победы.
В Лиге чемпионов команда стартовала еще в сентябре прошлого года, одержав три победы в квалификации и выйдя в основную сетку. Там "Прометей" трижды выиграл и трижды проиграл, финишировав на третьем месте и получив право сыграть в так называемом раунде плей-ин против уже упомянутого "Хапоэля".
"Прометей" основан в 2018 году. В прошлом сезоне команда впервые стала чемпионом Украины.
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