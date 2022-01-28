Надаль шестой раз в карьере сыграет в финале Australian Open

Фото: ausopen.com

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились все финалисты в одиночных разрядах.

У мужчин титул разыграют Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.

В полуфинальных противостояниях испанец победил итальянца Маттео Берреттини со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3, а россиянин разобрался с греком Стефаносом Циципасом - 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1.

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У женщин в финальной встрече сойдутся Эшли Барти и Даниэль Роуз Коллинз.

Австралийка в полуфинале оказалась сильнее Мэдисон Киз из США - 6:1, 6:3, а американка одолела сопротивление Иги Свёнтек из Польши - 6:4, 6:1.

Женский финал запланирован на субботу и начнется в 10.30 по киевскому времени.

В это же время в воскресенье титул разыграют мужчины.

Эшли Барти и Даниэль Коллинз впервые в карьере сыграют в финале Australian Open. Даниил Медведев выходил в решающую стадию Australian Open в прошлом году, однако проиграл Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль побеждал в Австралии в 2009 году. Еще четырежды испанец уступал в финалах. Джокович был депортирован из Австралии на три года.