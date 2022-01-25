Играли четыре часа. Муж Свитолиной не смог выйти в полуфинал Australian Open

Гаэль Монфис и Элина Свитолина. Фото: Instagram Элины Светолиной

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис покидает Australian Open.

В четвертьфинале турнира Монфис проиграл итальянцу Маттео Берреттини – 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6.

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Теннисисты играли более четырех часов. Берреттини повел 2:0, но Монфис смог проявить волевые качества и отыграться. В решающей партии сил у француза уже не хватило.

Для Гаэля это был десятый четвертьфинал мейджоров в карьере, далее он проходил дважды. Предыдущий матч на этой стадии Монфис проиграл именно Берреттине.

Маттео Берреттини в полуфинале сыграет с бывшим лидером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем. Для итальянца это будет третья попытка пробиться в финал турнира Grand Slam.

Элина Свитолина проиграла в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.