Свитолина и Костюк уступили в третьем круге Australian Open

Марта Костюк. Фото: instagram.com/kostyukmarta

В ночь на пятницу, 21 января, из основной сетки одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии по теннису выбыли последние представители Украины.

В третьем круге соревнований Элина Свитолина уступила Виктории Азаренко.

Первая ракетка Украины разгромно проиграла белоруске, взяв за два сета только два гейма - 0:6, 2:6.

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Не смогла пройти дальше и Марта Костюк, уступившая испанке Пауле Бадосе.

19-летняя украинка изо всех сил сопротивлялась именитой сопернице, однако в решающий момент третьего сета проиграла свою подачу при счете 3:3.

Итоговый счет – 2:6, 7:5, 4:6.

В одиночном разряде представителей Украины на Australian Open уже не осталось. В женском парном разряде еще выступают Людмила Киченок, Марта Костюк и Даяна Ястремская. А сестры Надежда и Людмила Киченок представлены еще и в миксте.