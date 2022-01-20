Не пустили в Australian Open. Джокович хочет получить компенсацию в размере $6 млн

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Gettyimages.com

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович планирует судиться со страной Австралия из-за недопуска на Australian Open.

Джокович намерен подать в суд на правительство страны и потребовать от них компенсацию в размере $6 млн, сообщает The Sun.

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Серб был депортирован из страны из-за нарушения карантинных правил.

Победитель Australian Open заработает около $3,2 млн. То есть, серб хочет получить вдвое больше денег, без участия в турнире.

Новак Джокович является действующим чемпионом Australian Open. За карьеру он девять раз выиграл открытый чемпионат Австралии. Турнир стартовал 17 января.

Джокович имеет неоднозначную позицию относительно вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал прививку или нет. На Australian Open допустят только вакцинированных спортсменов/