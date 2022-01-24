Дуэт Костюк – Ястремская проиграл в третьем круге Australian Open

Даяна Ястремская пропустила первую часть прошлого сезона. Фото: Wtatennis.com

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступление на открытом чемпионате Австралии в парном разряде.

В поединке третьего раунда украинки проиграли девятому сеянному тандему Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) – 4:6, 4:6.

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В каждом из сетов на корте была борьба, но каждый раз удача была не на стороне украинок.

Даяна Ястремская проиграла в одиночном разряде в первом круге Australian Open. Марта Костюк и Элина Свитолина уступили в третьем круге Открытого чемпионата Австарлии по теннису. Действующие чемпионки турнира в парном разряде — Элизе Мертенс из Бельгии и Арина Соболенко из Беларуси.