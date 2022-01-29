"Шевченко лучше полгода никуда не дергаться" - Сабо

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнениями о будущем Андрее Шевченко.

По словам опытного наставника, Шевченко лучше взять паузу после неудачи из "Дженоа"

"У Шевченко сейчас неплохая ситуация – получает у "Дженоа" зарплату. Да и вообще, ему лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано. Пусть получает свою зарплату, смотрит итальянский чемпионат, ведь одно дело, когда он там был игроком, другое дело сейчас, когда прошло время, многое изменилось.А чемпионат там действительно хороший, вон наши никак не могут закрепиться. Думали, что тот же Малиновский уже наконец-то в основном составе, но нет. Коваленко тоже пока так себе.

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Шевченко, конечно, совершил ошибку, согласившись возглавить "Дженоа". Думаю, он надеялся на лучшее, все-таки в сборной работал неплохо. Но там не обошлось без большого везения, ведь мы вообще никуда не должны были выходить. Постоянно думаю – ну неужели Шевченко не видел, что у "Дженоа" нет футболистов? Когда он проиграл сразу несколько игр, я себя успокаивал, мол ничего, с руководством он, наверное, договорился, что в январе будут покупаться футболисты, причем людей 5-6. Однако этого не произошло. Остается только размышлять, каким был у Шевченко с руководством разговор и к чему они договорились. Или не договорились.

Думаю, что оптимальный срок для Шевченко, чтобы отдохнуть – полгода. Быть с семьей, с детьми. Заодно и поразмыслить со своими помощниками, что все-таки не получилось. Но у меня один ответ – с таким подбором футболистов, которые сейчас у "Дженоа", хоть десять топ-тренеров туда поставь, никто ничего не сделает. Родившийся ползать – летать не сможет", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл. В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.