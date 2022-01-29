"Шевченко лучше полгода никуда не дергаться" - Сабо

 
Ексклюзивы
1/5
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Просмотров: 171
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделю политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделю политиков в фото
1 Просмотров: 1854
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Просмотров: 486
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Просмотров: 7524
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Просмотров: 1782
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2943
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 4060
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Обед в Верховной Раде: сколько стоит поесть нардепам
Просмотров: 4599
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Просмотров: 5958
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
"Никаких уступок не было" – какие выводы нормандских переговоров для Украины
Просмотров: 711
Фото
Все фото
35
6
5
6
5
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Видео
Все видео
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
"Шахтер" не смог победить "Мариуполь"
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Чемпион мира рассказал, что Шевченко был его любимым футболистом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Еще одно повреждение. Молодому форварду "Динамо" поставили синяк под глазом
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 4995
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1539
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1566
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 819
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6444
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
Просмотров: 414
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
суббота, 29 января 2022 09:45

"Шевченко лучше полгода никуда не дергаться" - Сабо

  Комментировать
&quot;Шевченко лучше полгода никуда не дергаться&quot; - Сабо
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнениями о будущем Андрее Шевченко.

По словам опытного наставника, Шевченко лучше взять паузу после неудачи из "Дженоа"

"У Шевченко сейчас неплохая ситуация – получает у "Дженоа" зарплату. Да и вообще, ему лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано. Пусть получает свою зарплату, смотрит итальянский чемпионат, ведь одно дело, когда он там был игроком, другое дело сейчас, когда прошло время, многое изменилось.А чемпионат там действительно хороший, вон наши никак не могут закрепиться. Думали, что тот же Малиновский уже наконец-то в основном составе, но нет. Коваленко тоже пока так себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дженоа" - это очередная ошибка Шевченко" - Суркис

Шевченко, конечно, совершил ошибку, согласившись возглавить "Дженоа". Думаю, он надеялся на лучшее, все-таки в сборной работал неплохо. Но там не обошлось без большого везения, ведь мы вообще никуда не должны были выходить. Постоянно думаю – ну неужели Шевченко не видел, что у "Дженоа" нет футболистов? Когда он проиграл сразу несколько игр, я себя успокаивал, мол ничего, с руководством он, наверное, договорился, что в январе будут покупаться футболисты, причем людей 5-6. Однако этого не произошло. Остается только размышлять, каким был у Шевченко с руководством разговор и к чему они договорились. Или не договорились.

Думаю, что оптимальный срок для Шевченко, чтобы отдохнуть – полгода. Быть с семьей, с детьми. Заодно и поразмыслить со своими помощниками, что все-таки не получилось. Но у меня один ответ – с таким подбором футболистов, которые сейчас у "Дженоа", хоть десять топ-тренеров туда поставь, никто ничего не сделает. Родившийся ползать – летать не сможет", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Андрей Шевченко остался без работы после отставки из "Дженоа" 15 января. Тренер продержался в должности два месяца. Под руководством Шевченко "Дженоа" выиграл один матч из 11, трижды сыграл вничью и один раз проиграл.

В 2016-2021 годах Шевченко возглавлял сборную Украины. Под руководством тренера сборная смогла выйти на Евро-202021, где дошла до четвертьфинала.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Не хватило Малиновского. "Аталанта" не смогла победить "Лацио"
Не хватило Малиновского. "Аталанта" не смогла победить "Лацио" Просмотров: 432
Игрок "Динамо" забил чудо-гол за "Черноморец"
Игрок "Динамо" забил чудо-гол за "Черноморец" Просмотров: 675
Уровень команды повысился. Легионер "Динамо" расхвалил работу Луческу
Уровень команды повысился. Легионер "Динамо" расхвалил работу Луческу Просмотров: 351
"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на сборе в Испании
"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу на сборе в Испании Просмотров: 1314
Сейчас вы читаете новость «"Шевченко лучше полгода никуда не дергаться" - Сабо». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

За убийство журналиста осудили пожизненно

Бой под Крутами: студенты остановили войско врага

Самое читаемое
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 24705
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат 3 Просмотров: 19377
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 17325
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 4 Просмотров: 14824
&quot;Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: &quot;Два 300&quot; – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
"Единственный раз было страшно, когда в радиостанции услышала: "Два 300" – бывшая командир разведвзвода о гибели мужа
 Просмотров: 9082
Спорт
Трансфера в "Базель" не будет. Итальянский клуб арендует Супрягу
Трансфера в "Базель" не будет. Итальянский клуб арендует Супрягу Просмотров: 351
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
Вратарь сборной Эквадора чуть не убил форварда сборной Бразилии
 Просмотров: 540
Проиграли чемпионам мира, но прошли дальше. Украина - в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу
Проиграли чемпионам мира, но прошли дальше. Украина - в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу
 Просмотров: 765
"Ювентус" официально подписал лучшего бомбардира Серии А за €75 млн
"Ювентус" официально подписал лучшего бомбардира Серии А за €75 млн Просмотров: 351
"Металлист" подписал очередного легионера
"Металлист" подписал очередного легионера Просмотров: 477
Больше всего комментируют
4
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
3
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
1
Бой под Крутами: студенты остановили войско врага
Голосов: 458
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть