"Шахтер" нашел усиление состава в Мексике

Максимилиан Араухо должн усилить левый фланг "Шахтера". Фото: скриншот

Донецкий "Шахтер" заинтересован в услугах левого вингера мексиканской "Пуэблы" 21-летнего Максимилиано Араухо.

Конкуренцию "горнякам" за уругвайца составят португальские гранды "Бенфика" и "Порту", сообщает Tuttomercatoweb.

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Ранее интерес к футболисту проявляли также итальянские "Аталанта" и "Кальяри", но они в итоге решили отказаться от контактов с "Пуэбло".

Араухо играет на позиции левого вингера, но также способен действовать левым латерали. К "Пуэблы" он перешел в январе прошлого года за € 2 млн и имеет контракт с клубом до конца 2023-го.

Текущая оценочная стоимость футболиста на Transfermarkt составляет € 800 тыс.

Основным левым защитником "Шахтера" есть Исмаили, но бразилец не может набрать форму после травмы. Роберто Де Дзерби использует на этой позиции Виктора Корниенко.

7 августа "Шахтер" сыграет в рамках третьего тура УПЛ против "Александрии". Начало игры в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.