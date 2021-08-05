"Динамо" - фаворит чемпионата Украины" - Де Дзерби

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби считает "Динамо" фаворитом чемпионата Украины.

По мнению итальянского тренера, его команда готова бросить вызов сопернику.

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"Для нас самое главное - это улучшить наш уровень, но и за соперником тоже нужно смотреть - мы должны знать, как делать больно сопернику.

Я знаю, что в прошлом сезоне "Динамо" все выиграло. Они заслужили все эти трофеи, они - чемпионы, и в этот момент они - фавориты, чтобы выиграть снова чемпионат, но мы готовы боротьс ", - цитирует тренера канал "Шахтера".

В прошлом сезоне "Динамо" победило в чемпионате Украины, Кубке и выиграло Суперкубок страны.

Де Дзерби возглавил "Шахтер" в конце мая 2021 и получил с командой три победы в трех официальных матчах нового сезона