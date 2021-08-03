Почему "Шахтер" победил "Генк"

Алан Патрик принес победу "Шахтеру". Фото: ФК "Шахтер"

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях победил "Генк" 2:1.

Что нужно знать об игре в Бельгии?

Два украинца в основе. Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби выпустил девять легионеров и только два украинских футболиста.

Стартовый натиск "Генка". Хозяева первые минут десять прижали "Шахтер", но забить так и не смогли.

Равная игра. Матч проходил больше в середине поля. "Обе команды использовали высокий прессинг." Генк "играл благодаря длинным передачам и силовому футболу, а "Шахтер" пытался разыгрывать мяч.

Защита "Шахтера" провел слабый матч

Травма Соломона. Игрок сборной Израиля был активным в первом тайме, но получил повреждения. На вторую половину игры не вышел.

Слабая игра центральных защитников "Шахтера". Пара бразильских защитников Марлон-Витао выглядела не убедительно. Возникали пожары у ворот Анатолия Трубина. Вратарь "Шахтера" спасал свою команду.

Удачные замены Де Дзерби. Педриньйо смог заработать пенальти, а Алан Патрик забил победный гол.

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Класс игроков "Шахтера" стал решающим. Гости смогли заработать совсем не обязателен пенальти, воспользовавшись ошибкой защитника "Генка, а в конце игры использовали провал центра обороны соперника.

"Генк" не заслужил на поражение. Игра была равная, больше ничейная. Каждая из команд имела свои моменты. Ошибки хозяев в защите стали решающими.

Повторный матч состоится 10 августа в Киеве. Начало игры в 20:30. В третьем туре УПЛ "Шахтер" будет принимать "Александрию". Игра пройдёт 7 августа на НСК "Олимпийский".