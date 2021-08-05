"Шахтер" не сможет провести важный матч на НСК "Олимпийский"

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Донецкий "Шахтер" не сможет провести решающим матч за выход в Лигу чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве.

День возможного решающего матча пересекается с Днем Независимости Украины. В это время на стадионе будет проводиться концерт, сообщает Мeta-ratings.

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Если "горняки" пройдут "Генк", то в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов сыграют против победителя пары "Монако" - "Славия" Прага. Базовые даты поединков - 17/18 и 24/25 августа. Именно вторая игра должна состояться в Украине.

По сообщению журналиста Игоря Цыганка, донецкая команда перенесет свою игру в Харьков.

В первом матче квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях победил "Генк" - 2:1. Ответная игра состоится 10 августа в Киеве. "Монако" на этой стадии победил в гостях "Славию" - 2:0. С июня 2020 года "Шахтер" проводит матчи в Киеве. После переезда из Донецка команда проводила матчи во Львове и Харькове.