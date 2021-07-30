Замены решили все - "Шахтер" смог дожать ФК "Львов"

Марлос стал одним из героев матча. Фото: ФК "Шахтер"

В матче второго тура чемпионата Украины "Шахтер" в гостях разгромил ФК "Львов" -3:0.

Что нужно знать об игре во Львове?

Ротация от Де Дзерби. Наставник "Шахтера" сменил двух футболистов по сравнению с матчем первого тура против "Ингульца". Маркос Антонио вышел вместо Майкона, а Педриньйо сменил Тете на фланге атаки.

Доминирование "Шахтера". "Горняки" контролировали мяч, владели территориальным преимуществом, а хозяева играли от обороны.

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"Шахтеру" не хватало остроты. Действия гостей были академические и прогнозируемые. Оборона ФК "Львов" без проблем справлялась с атаками соперника. Игрокам "Шахтера" не хватало нестандартных действий и свежести.

"Львов" заслуживает комплиментов. Команда Анатолия Бессмертного провела хороший матч. Хозяева дисциплинированно оборонялись и провели несколько острых атак.

Замены решили судьбу матча. Выход Марлоса, Исмаили, Дентиньо и Педриньйо позволили "Шахтеру" победить. Первые двое записали на в свой актив ассиста, а бразильцы записали на свой счет забитых мячи.

Второй гол Траоре. Африканский нападающий забивает во втором матче подряд за "Шахтер".

ФК "Львов" рассыпался после первого пропущенного мяча

Первый гол Педриньйо. Бразилец забил первый гол за "Шахтер" в самом конце игры.

Слабая игра Тете. Бразилец откровенно разочаровал. "Шахтер" добавил, когда Тете ушел с поля.

Игра до первого гола. После пропущенного мяча хозяева просто развалились. Желание отыграться стоило "Львову" разгрома.

Де Дзерби пока трудно даются победы. В первом туре "Шахтер" едва не упустил победу над "Ингульцом". В матче против ФК "Львов" смогли забить только под конец матча. Идеи нового тренера "Шахтера" еще не работают.

После двух туров "Шахтер" набрал шесть очков и возглавляет таблицу. 3 августа команда Роберто Де Дзерби сыграет в квалификации Лиги чемпионов против "Генка". За неделю команды сыграют в Киеве. 7 августа "Шахтер" в рамках чемпионата Украины сыграет в Киеве против "Александрии".