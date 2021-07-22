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пятница, 23 июля 2021 21:00

Чего ждать от "Шахтера" в новом сезоне

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Чего ждать от &quot;Шахтера&quot; в новом сезоне
Марлон должно усилить оборону "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

24 июля донецкий "Шахтер" стартует в новом чемпионате домашним матчем против "Ингулульца".

Во время летнего межсезонья "горняки" существенно изменились. Луиш Каштру на тренерские должности заменил Роберто Де Дзерби. "Шахтер" будет играть без Тайсона. Но к команде присоединились три новичка - защитник Марлон, полузащитник Педриньйо и форвард Траоре. Новички обошлись донецкому клубу в районе €40 млн.

Чего ждать от команды Де Дзерби в новом сезоне?

Доминирование на поле. Новый тренер "Шахтера" стремится поставить команде агрессивную игру первым номером. "Горняки" стремятся владеть мячом и играть первым номером. Рациональный футбол, который был в последний сезон Каштру, отошел в прошлое.

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Новички в составе. Траоре занимает место на острие атаки. Марлон с Матвиенко формирует центр защиты. А Педриньйо будет играть на фланге атаки.

Удвоенная опорная зона. Де Дзерби стремится играть с высокой защитой. Поэтому опорные полузащитники должны тщательно выполнять свои функции. Итальянский тренер в опорной зоне использует сразу двух игроков направленных на разрушение - Тараса Степаненко и Майкона. Выше расположен Алан Патрик.

Проблемы с лимитом. Новому тренеру "Шахтера" нужно держать в виду наличие четырех игроков с украинским паспортом на поле, чтобы не выйти из лимита. Де Дзерби остановился на четверке: Трубин, Матвиенко, Корниенко и Степаненко. То есть, все игроки обороны.

Дде Дзерби пытается поставить стиль доминирования и контроля мяча в "Шахтере"

Шанс для украинцев. Лимит дает возможность проявить себя молодым украинским игрокам. Должен начать сезон в статусе основного левого защитника Виктор Корниенко. Артем Бондаренко иметь свои шансы в середине поля, а Михаил Мудрик на фланге атаки.

Окончательное разочарование ветеранами. Сергей Кривцов проигрывает место в центре обороны. Евгений Коноплянка еще не набрал форму после травмы, а Марлос не имел отдыха после Евро. Каждый из них начнет сезон на скамейке запасных. Только вопрос лимита поможет этим игрокам с игровой практикой.

Нужно время. Пока Де Дзерби далек от реализации своих идей. Из-за желания контролировать мяч теряется острота. Новички еще не сыграны до конца с командой. В каждой линии произошли изменения. Поэтому команде нужен период адаптации.

Матч против "Ингульца" состоится 24 июля в 19:30. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против второй команды Бельгии "Генка". Первая игра состояться 3 августа в Бельгии, а 10-го команды сыграют в Украине.

В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея.

Автор: Сергей Тищенко
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