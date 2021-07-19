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Бывшая команда Малиновского: что нужно знать о первом сопернике "Шахтера" в Лиге чемпионов

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Бывшая команда Малиновского: что нужно знать о первом сопернике &quot;Шахтера&quot; в Лиге чемпионов
Пол Унуачу с 2019 играет за "Генк". Фото: Gettyimages.com

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против бельгийского "Генка". Что нужно знать об этой команде?

Вице-чемпион Бельгии. В прошлом сезоне "Генк" финишировал вторым в Жупилье-Лиге, уступив "Брюгге".

Бывшая команда Малиновского. Один из лидеров сборной Украины провел в "Генте" четыре сезона перед переходом в "Аталанту". В составе бельгийской команды Малиновский смог стать один из лучших игроков чемпионата и раскрыть свой потенциал.

Команда играет в атакующий футбол. "Генк" - команда, которая заточена на атакующие действия. Использует схему 4-2-3-1. Где активно используют фланги и контроль мяча. По стилю игры "Генк" похож на "Шахтер". Только больше использует длинные и фланговые передачи.

"Генк" похож по стилю игры на "Шахтер"

Звезды команды. Главный актив - нигерийский форвард Пол Онуачу. Двухметровый силовой центральный нападающий. Нигериец оценивается в €20 млн. Стоит также отметить японского вингера Дзюн Ито, капитана команды Брайана Хейнена и защитников Джона Лукуми и Даниэля Муньоса.

Тренер. "Генк" возглавляет Джон ван ден Броом с ноября 2020 года. Пришел в кризис, но смог стабилизировать ситуацию. Перед этим работал с "Утрехтом", "Андерлехтом" АЗ и в системе "Аякса". Раньше играл за "Виттесс", "Аякс" и турецкий "Истамбулспор".

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Летом не изменился состав. Бельгийские клубы живут за счет продажи игроков в более сильные клубы. "Гент" летом провел довольно вялую трансферную кампанию. Сохранил всех своих звезд и не подписал сильных игроков.

Проходной вариант для "Шахтера". Класс "горняков" намного выше. Команда Роберто Де Дзерби не должна иметь проблемы. Главное - избежать ошибок в защите и недооценки соперника.

Первый матч между "Гентком" и "Шахтером" состоится 3 или 4 августа. 10 августа команды сыграют в Киеве на НСК "Олимпийский". Победитель пары сыграет в решающем четвертом раунде квалификации.

В прошлом сезоне "Шахтер" в Лиге чемпионов смог занять третье место в группе вместе с "Реалом", "Боруссией" Менхенгладбах и "Интером".

Автор: Сергей Тищенко
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