"Шахтер" почти не тренировали – Грачев

Грачев уверен, что кризис "Шахтера" скоро пройдет. Фото: Денис Руденко, Footboom

Бывший форвард "Шахтера" Виктор Грачев рассказал о подготовке команды к новому сезону. Эксперт не согласен с мнением, что в новом сезоне "Шахтеру" не сразу удастся наладить игру.

- Чтобы утверждать о кризисе "Шахтера" надо быть в курсе дел команды. Я точно знаю, что несмотря на прошлогодние результаты "Шахтер", будет готов на все 100% в новом сезоне. Просто в прошлом году команду почти не тренировали. При таком режиме начались игровые проблемы.

По сообщениям из лагеря горняков футболисты тяжело работали на летних сборах накануне чемпионата. Новый тренер дал серьезные нагрузки. Потенциал у игроков "Шахтера" - огромный. При правильной тренировочной работе коллектив быстро войдет в рабочий ритм. От кризиса не останется и следа.

Ожидаю, что уже в этом году команда вернет себе чемпионский титул. Первые отзывы о работе Роберто Де Дзерби настраивают меня на позитивный результат".

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В прошлом году донецкий "Шахтер" проиграл все соревнования в Украине. Чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка стало киевское "Динамо". До этого киевляне уступали в чемпионате четыре сезона подряд.