"Шахтер" узнал первого соперника в Лиге чемпионов

Первым соперником "Шахтера" в квалификации Лиги чемпионов-2021/22 станет "Генк".

В штаб-квартире европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Вице-чемпион Украины донецкий "Шахтер" сыграет против второй команды Бельгии прошлого сезона "Генка".

Первый матч состоится в Бельгии 3 или 4 августа, а ответная игра - 10 августа в Украине.

В других парах между собой сыграют: ПСВ - "Галатасарай", "Селтик" - "Мидтьюлланн" и "Рапид" - "Спарта".

"Шахтер" в прошлом сезоне занял второе место в чемпионе Украины и для прохода в Лигу чемпионов должен пройти два круга квалификации.