"Шахтер" презентовал новую форму

"Шахтер" провел презентацию новой экипировки на сезон 2021/22.

Клуб с нынешнего лета сотрудничает с новым спонсором - компанией Puma. Контракт был подписан на пять лет. Ранее одевался в Nike.

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"Горняки" показали одновременно домашнюю и гостевую форму. Домашняя выполнена в привычных оранжевых цветах, а гостевая будет черной.

Цена футболки в официальном магазине "горняков" - 2900 грн, а шорты стоят 1490 грн.

Автор: ФК "Шахтер"

Автор: ФК "Шахтер"

Первый официальный матч в новой форме команда сыграет 24 июля против "Ингула". В прошлом сезоне "Шахтер" не выиграл ни одного трофея. Команда сменила тренера. Вместе Луиша Каштру будет работать Роберто Де Дзерби. Во время летнего трансферного окна "горняки" подписали бразильцев Педриньйо и Марлона и африканца Траоре.