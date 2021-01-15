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пятница, 15 января 2021 17:09

Руни завершил карьеру футболиста

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Руни завершил карьеру футболиста
Уэйн Руни стал тренером в 35 лет. Фото: REUTERS

Бывший лидер "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии 35-летний Уэйн Руни завершил карьеру футболиста.

Руни стал полноценным наставником команды Чемпионшипа "Дерби". С ноября форвард был играющим и временным тренером команды, сообщает BBC.

Контракт с "Дерби" подписан на 2,5 года. Команда сейчас занимает место в зоне вылета, однако после прихода Руни проиграла лишь дважды в 9 встречах и почти выбралась из подвала таблицы.

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Нападающий известный по выступлениям за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". В АПЛ забил 208 голов - 2-й показатель в истории лиги. Также сделал 103 ассиста - 3-й результат. Есть лучшим бомбардиром в истории МЮ -253 гола - и сборной Англии - 53.

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