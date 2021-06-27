Российский канал отменил трансляцию матча сборной Украины

Матча Швеция – Украина в программе нет. Фото: сайт канала Россия

Матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу-2020 между национальными сборными Украины и Швеции, который на территории Российской Федерации должен был быть показан телеканалом "Россия 1", отсутствует в эфирной сетке официального вещателя. Причины, по которой игры нет в телепрограмме, неизвестны, сообщает Telegram-канал "Планерка".

Он высказал предположение, что всему виной технические накладки. В тоже время издание не исключает вероятность того, что ключевым стало наличие именно слова "Украина".

"Главному пропагандистскому рупору ранее уже пришлось показывать матч Украины с гимном и неизменным "Путин х**ло" на фоне. И теперь судьба снова требует от "России 1" демонстрировать своей аудитории 90-минутный (а то и 120-минутный) жёлто-синий угар", – пишут авторы.

На момент публикации этой новости на сайте телеканала вместо игры украинцев и шведов (29 июня, 22:00) запланирован показ сериала "Эксперт" и телепередачи "Шоу с Владимиром Соловьевым".

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Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020 с двумя поражениями. 29 июня наша сборная встретится со сборной Швеции. Сборная России заняла в своей группе последнее место. Это при том, что россияне два из трех матчей проводили дома.