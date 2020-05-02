Российский футболист вспомнил Филимонова в день матча с Украиной

Смертин поиграл в "Бордо", "Челси" и "Фулхеме". Фото РИА "Новости"

Бывший хавбек сборной России Алексей Смертин поделился воспоминаниями о голе имени Шевченко-Филимонова в отборе на Евро-2000.

"Я меньшей мере делил ответственность с Александром Филимоновым. В этом эпизоде ​​я, конечно, не имел права касаться соперника. Кроме того, там Валера Карпин был с другой стороны, можно было вдвоем отобрать мяч. Кстати, после того как я нарушил, именно Валера мне "напихал". Сказал: ну что ты делаешь, зачем ты здесь нарушаешь. Я подумал про себя еще в эти какие-то доли секунды: не в первый и не в последний раз, ничего страшного.

А все потом как в замедленном кино. Казалось бы, сколько там - 40-45 метров к воротам. И как в замедленной съемке, когда Саша Филимонов сначала решил отбить мяч. Ты, наверное, знаешь, почему это произошло? У него была возможность перевести, а потом он просто-напросто решил его поймать. И это, на мой взгляд, от такой самоуверенности, уверенности в своих силах, так как весь цикл он провел безошибочно. Он один из лучших в нашей сборной был.

Ну я себя винил прежде всего за этот эпизод. Саша Филимонов, я помню, зашел, извинился и накрыл голову полотенцем. Помню, я уже вернулся из душа, один из последних, - он так и продолжал сидеть. Все молчали абсолютно. Ну а что можно было ожидать после такой трагедии?"- рассказал Смертин в эфире программы Открытый показ на телеканале Матч.

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Тогда ничья против России позволила сборной Украины сохранить второе место группы отбора Евро-2000, однако в плей-офф "сине-желтые" не справились со Словенией и также покинули турнир.