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воскресенье, 22 сентября 2019 20:11

Роналду проиграл финал Кубка мира через приступ неизвестной болезни

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22 сентября 1976 родился Луиш Назариу Де Лима более известный под псевдонимом Роналду - бразильский футболист, который бы назывался лучшим из всех Роналду на свете, если бы не португалец Криштиано.

Несмотря на многочисленные утверждения семья футболиста не нуждалась, потому что отец работал в телефонной компании и поощрял увлечение сына футболом. Уже в 17 лет стало понятно, что Роналду - один из лучших форвардов за всю историю футбола.
Парень имел замечательное свойство - феноменальную скорость и способность резко менять направления движения. С европейцев с ним мог поспорить лишь Андрей Шевченко. Они и родились почти одновременно - с разницей в неделю. Роналду предсказывали славу Пеле и Марадоны.

В 17 лет тренер Бразилии Загало взял его на Кубок мира в США. Роналду не сыграл ни одного матча, но золотую медаль получил. Его время придет позже.

Из европейцев с ним мог поспорить лишь Андрей Шевченко

Того же 1994 году ребята подписал ПСВ за 6 миллионов долларов. Роналду сразу начал отрабатывать вложенные средства, став лучшим бомбардиром первенства холодной и ветреной Голландии.

 

Теплолюбивого бразильца тянуло на юг и в 1996 году он оказался в "Барселоне". Травмы помешали раскрыться Роналду, но свои 34 гола в 37 матчах он забил.

На первенстве мира во Франции Бразилию называли явным фаворитом, а Роналду - самым опасным игроком. Сборная действительно дошла до финала, но накануне решающей игры в грозного форварда произошел непонятный эпилептический припадок и на игру он вышел на ватных ногах. Бразилия уступила - 0:3, а на лавры лучшего игрока мира замахнулся Зинедин Зидан.

Еще раньше, в 1997 году "Зубастика" за рекордные 30 миллионов продают в миланский "Интер", где он получает первый "Золотой мяч" и тяжелую травму колена. Пропускает полтора года. Восстанавливается и сразу становится лучшим бомбардиром Кубка мира-2002 и выигрывает чемпионский титул.

 

После триумфа Роналду переходит в "Реал". Получает еще один "Золотой мяч", забивает 83 гола в 127 матчах. Но травмы не дают ему играть. Он еще пытается реанимировать карьеру в "Милане", но быстро скисает и возвращается в Бразилию.

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После перелома руки завершает карьеру футболиста в 2011 году. Быстро полнеет и перестает быть похожим на форварда по кличке "Феномено", которая конкурировала с "Зубастиком".

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Дата
22
сентября

Роналду проиграл финал Кубка мира через приступ неизвестной болезни

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