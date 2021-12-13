"Реал" выиграл дерби Мадрида, а "Барселона" снова потеряла очки

Испанские гранды "Барселона" и "Реал" провели матчи в национальном чемпионате.

"Реал" победил "Атлетико" - 2:0. В начале каждого из таймов за "Реал" забивали Карим Бензема и Марко Асенсио. В обоих случаях ассистировал Винисису.

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Особо красивым получился гол форварда сборной Франции. Бензема забил взлет с линии штрафной.

"Барселона" продолжила свою безвыигрышную серию. Команда Хави в гостях сыграла в ничью с "Осасуной" - 2:2. Каталонцы выходили, хозяева каждый раз отыгрывались. "Осасуна" спаслась от поражения за 4 мин. до завершения игры.

В турнирной таблице лидирует "Реал", который имеет в активе 42 очка. Во второй "Севильи" - 34 балла и игра в запасе. "Барселона" идет на восьмой позиции, имея в активе 24 очка.

В следующем туре "Реал" сыграет против "Кадиса", а "Барселона" померяется силами с "Эльче".