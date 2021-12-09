Хави хочет избавиться от трех звезд "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави Эрнандес намерен провести серьезные кадровые изменения в команде.

"Барселона" выставила на трансфер вратаря Марка-Андре тер Стегена, защитника Сержиньо Деста и полузащитника Фрэнки Де Йонга, сообщает журналист Жерар Ромеро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первое поражение Хави и скандальная победа "Баварии": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

Наставник каталонцев был разочарован игрой звездного трио в матче Лиги чемпионов против "Баварии".

Нидерландцам каталонцы хотят получить €80 млн, а при немецком голкипере – €40 млн.

В последнем матче "Барселона" в гостях была разгромлена "Баварией" -0:3. Каталонцы впервые за 20 лет не вышли из группы ЛЧ,

В следующем матче "Барселона" сыграет в гостях против "Осасуны".