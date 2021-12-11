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Динамовец заинтересовал "Барселону", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл"

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Динамовец заинтересовал &quot;Барселону&quot;, &quot;Манчестер Сити&quot; и &quot;Ньюкасл&quot;
Самба Диалло не сыграл ни иодного матча за "Динамо". Фото: "Динамо"

Левый вингер "Динамо" Самба Диалло попал в сферу интересов "Марселя", сообщает Onze Mondial со ссылкой на L'ÉQUIPE.

В 18-летнем сенегальце лично заинтересован президент французского клуба Пабло Лонгория. Его разозлило, что футболист подписал новый контракт с "Динамо", так как в январе с ним можно было бы подписать предварительное соглашение.

Однако "Марселю" будет сложно выиграть борьбу за "нового Садьо Мане", так как удачным выступлением в Юношеской лиге УЕФА (5 голов в 6 матчах) игрок сборной Сенегала U-20 привлек внимание дортмундской "Боруссии", "РБ Лейпцига", "Барселоны", "Вильярреала", "Манчестер Сити" и "Ньюкасла".

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Прошлым летом "Сент-Этьен, "Ренн" и "Монпелье" просматривали Диалло, но не подписали. Контракт Диалло с "Динамо" рассчитан до конца 2026 года.

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Дата
11
декабря

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