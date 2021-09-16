"После боя с Кличко не хотел жить" - Фьюри

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил о победе над Владимиром Кличко в 2015 году.

После получения чемпионского титула на британца напала депрессия и он хотел покончить жизнь самоубийством.

"Мне казалось, что я покорил мир. И больше ничего не хотел делать. Во времена моей юности Кличко был чемпионом мира, так что я всегда смотрел на него. Когда я победил Владимира, игра для меня закончилась. Я не хотел продолжать. Да и был психологически неустойчивым.

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Выходя на этот бой, я был в депрессии, угнетен и встревожен. У меня всегда была цель - побить Кличко, и она позволяла мне не сбиться с узкой дороги. Но когда ее у меня забрали, не было больше ничего, на чем бы мог сосредоточиться и получить мотивацию. Это было словно абсолютно нисходящая спираль. Я больше не хотел жить. Я был бы рад умереть в 27 лет и все закончить. Вот что происходило.

Ничто и никто не мог вернуть меня обратно, даже жена и дети. Мне было плевать. Каждый день я просыпался и хотел умереть. Только люди, прошедшие через депрессию, понимают, о чем я говорю", - сказал Фьюри в комментарии Fightnews.

Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко единогласным решением судей.

Наставный свой бой Тайсон проведет против Деонтоя Уандера. Владимир Кличко завершил профессиональные выступления в 2017 году после поражения от Джошуа.