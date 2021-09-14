Усик обратился к Джошуа перед боем

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

Украинский боксер 34-летний Александр Усик обратился к следующему сопернику - абсолютному чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Усик отдал должное британскому боксеру, сообщает Matchroom Boxing.

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"Эй, Энтони! Передаю тебе привет. Ты хороший боксер. Суперзвезда,"- сказал украинец.

25 сентября Александр Усик выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Бой состоится на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

В последнем поединке Усик победил британца Дерека Чисору решением судей. А Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева.