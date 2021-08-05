Все билеты на бой Усик - Джошуа продали за сутки

Поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет с аншлагом.
Промоутерская компания Matchroom Boxing официально сообщила о том, что все билеты на чемпионский бой в супертяжелом весе между Усиком и Джошуа проданы. На реализацию билетов понадобилось 24 часа, сообщает сайт организации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Усик никогда не станет настоящим тяжеловесом" - промоутер Джошуа
Бой посетят более 60 тыс зрителей. Стоимость билетов - от 1800 до 74 тыс гривен
Поединок Алексанр Усик - Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".
В своем последнем бою Усик победил Дерека Чисора. А Джошуа нокаутировал болгарина Кубарата Пульева
Комментарии