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четверг, 05 августа 2021 21:12

Все билеты на бой Усик - Джошуа продали за сутки

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Все билеты на бой Усик - Джошуа продали за сутки
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

Поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдет с аншлагом.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально сообщила о том, что все билеты на чемпионский бой в супертяжелом весе между Усиком и Джошуа проданы. На реализацию билетов понадобилось 24 часа, сообщает сайт организации.

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Бой посетят более 60 тыс зрителей. Стоимость билетов - от 1800 до 74 тыс гривен

Поединок Алексанр Усик - Энтони Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".

В своем последнем бою Усик победил Дерека Чисора. А Джошуа нокаутировал болгарина Кубарата Пульева

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