"Усик точно пройдет Джошуа" - боксерский специалист

25 сентября на "Tottenham Hotspur Stadium" в Тоттенхэме, Великобритания, чемпион мира по трем версиям в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа проведет вторую защиту своих титулов в бою с украинским боксером Александром Усиком.

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Фаворитом предстоящего поединка большинство аналитиков считают британского чемпиона. Но есть специалисты, которые отдают предпочтение боксеру из Крыма.

26 июля 2020 года в интервью "КП в Украине" президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов выразил уверенность, что Усик победит своего будущего соперника.

- Верю, Усик может стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, - отметил заслуженный тренер СССР по боксу. - Он хорошо держит удар, он думающий боксер, работает джебом, очень разнообразный. Морально-волевые качества у него на колоссальной высоте. Уверен - Джошуа, Уайлдера он точно пройдет.

При этом специалист считает, что украинцу будет сложно против британца Тайсона Фьюри - обладателя титула WBC.

С Фьюри может оказаться сложно

- Фьюри выходит в ринг, и никто не знает, как он станет боксировать. У него талант от Бога, ударные комбинации необычные. С ним может оказаться сложно, - считает Мизайло Завьялов.

25 сентября в Тоттенхэме встретятся два олимпийских чемпиона Лондона-2012. Джошуа - победитель Олимпиады в весе свыше 91 кг, Усик - в весе до 91 кг. Среди профессионалов Джошуа - двукратный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO. Усик - бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе.