"Усик никогда не станет настоящим тяжеловесом" - промоутер Джошуа

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

Украинскому боксеру 34-летнему Александру Усику не хватает габаритов для успешного выступает в супертяжелом весе.

Промоутер соперника украинца Энтони Джошуа Эдди Хирн указал на слабые стороны Усика, сообщает BoxingScene.

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"Усик в плане веса и габаритов никогда не станет настоящим тяжеловесом. Но, конечно, он обладает невероятным набором технических умений. Джошуа был бы куда проще справиться с Усиком год или полтора назад.

Сейчас, после боя с тем же Чисорой, Усик лучше понимает, что нужно для успеха здесь. Но большой хороший парень всегда победит маленького хорошего парня.

Джошуа, конечно, боксер другого уровня, но нужно быть осторожным против Усика", - считает Хирн.

Поединок между Джошуа и Александр Усик пройдет 25 сентября в Лондоне. Усик перешел в супертяжелый категорию 2019 года. На счету Украинская два поединка и победы. В последнем бою Усик победил Дерека Чисору, а Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пульева.