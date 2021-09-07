"Джошуа нокаутирует Усика. 100 процентов" - американский боксер

Американский боксер Эндрю Табити считает, что у Александра Усика нет шансов в поединке против чемпиона мира Энтони Джошуа.
Британец преобладает над украинцем в скорости и антропометрии.
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"Джошуа нокаутирует Усика. Джошуа победит, 100 процентов. Он слишком большой и быстрый. Мне кажется, люди упускают Энтони из виду. Усик не справится с этим", - сказал Табити в комментарии Fightnews.
Бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне.
В предыдущем поединке Усик победил Дерека Чисору, а Джошуа нокаутировал болгарида Кубрата Пульева.
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