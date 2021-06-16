Погба подхватил флешмоб Роналду и забрал со стола бутылку, но не Coca-Cola

Автор: @EURO2020 Heineken наградил Погба "звездой матча" Франция-Германия

Полузащитник сборной Франции Поль Погба убрал бутылку безалкогольного пива Heineken со стола для пресс-конференций.

Инцидент произошел после матча первого тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 между сборными Франции и Германии. Погба незаметно переложил бутылку под стол, оставив воду и Coca-Cola.

Погба - мусульманин. Его религия запрещает употреблять алкоголь. Однако футболист своего поступка не стал комментировать.

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Несколькими часами ранее португалец Криштиану Роналду убрал две бутылки Coca-Cola, призвав людей пить воду. Это совпало со снижением стоимости акций компании. Там заявили, что не видят в этом проблемы и "каждый имеет право на свои предпочтения в напитках".