Ответ Усику. За "Металлист" будет выступать украинский боксер

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что готов сыграть за харьковский "Металлист".
Гвоздику будет интересно противодействовать другому боксеру – Александру Усику, который будет выступать за житомирское "Полесье" на товарищеском турнире в Турции Winter Cup 2022.
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"Это было бы интересно, но я плохо играю в футбол. Не знаю даже, не хочется зашквариться. Но в общем – возможно. Я сейчас в Украине и готов принять такой вызов, но не бросать, потому что не являюсь большим фанатом футбола", - сказал боксер в комментарии "Трибуне".
Гвоздик уже прибыл в Турцию. Наставник харьковчан Александр Кучер не исключает, что боксер сыграет за команду.
В турнире Winter Cup 2022, который начинается 3 февраля, примут участие четыре команды: "Верес", "Черноморец", "Полесье" и "Металлист".
Матч между "Полисьем" и "Металлистом" запланирован на 11 февраля.
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