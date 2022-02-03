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четверг, 03 февраля 2022 09:02

Работает по расписанию. Тренер "Полесья" оценил футбольные качества Усика

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Работает по расписанию. Тренер &quot;Полесья&quot; оценил футбольные качества Усика
Александр Усик. Фото: ФК "Полесье"

Александром Усиком очень доволен тренер футбольного клуба "Полесья" Юрий Калитвинцев.

Украинский боксер проходит сборы с житомирской командой и готов сыграть в товарищеских матчах в Турции.

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"Мы представили Александра Усика. Я сказал, что, если кто не знает, этот человек занимается боксом. На сегодняшней день он член нашей команды. Мы его поприветствовали. Он полностью работает по нашему расписанию.

Для нас приятно. Не всегда такие такие великие спортсмены бывают у нас в команде. Таких спортсменов и не было. Он работает, он самый настоящий спортсмен, он слушает подсказки тренера и ребят. Тяжело ему или легко? Мне кажется, что он очень здоровый и очень выносливый, очень профессиональный спортсмен. Он будет работать, а мы постараемся отдавать ему передачи, чтобы он их не терял", - сказал Калитвинцев клубному YouTube-каналу.

Александр Усик решил готовиться к своему следующему бою не только в зале, но и на футбольном поле. Боксер примет участие в межсезонном турнире в составе "Полесья".

Следующим соперником Усика должна стать Энтони Джошуа, у которого украинец отобрал чемпионские пояса.

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Дата
03
февраля

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