Совершенно не боится Джошуа. Усик провел первую тренировку с "Полесьем"

Чемпион мира по категориям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе 35-летний Александр Усик пока не думает о реванше против Энтони Джошуа.

Украинский боксер провел тренировку в составе команды первой лиги "Полесье", сообщает сайт команды из Житомира.

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1 февраля команда начала третий сбор, который проходит в Анталии.

Вместе с командой начал тренировку Усик, который сыграет за "Полесье" на турнире Winter Cup.

В турнире примут участие "Верес", "Черноморец", "Полесье" и "Металлист".

Автор: ФК "Полесье"

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.