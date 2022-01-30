Организаторы Олимпиады заставят украинских спортсменов сидеть рядом с россиянами

Олимпийские игры в Пекине официально еще не стартовали, а уже есть повод для скандала.
Дело в том, что организаторы соревнований по фигурному катанию решили разместить команды из Украины и России рядом.
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Таким образом украинцам не удастся находиться на дистанции от россиян, что рекомендовал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Украинскую команду разместили между россиянами и американцами, что видно на фотографии, распространившейся в соцсетях.
В 2021 году был скандал вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих, которая завоевала бронзовую награду на летних Олимпийских играх в Токио, а во время празднования обнялась с россиянкой Марией Ласицкене.
В командном турнире по фигурному катанию примут участие 10 стран. Соревнования намечены на 4-7 февраля.
Все представители России будут выступать в Пекине-2022 под названием "Олимпийский комитет России".
Зимние Олимпийские игры начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля.
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