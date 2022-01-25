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среда, 26 января 2022 10:00

Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине

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  Китайский полицейский задерживает человека, у которой в руках транспарант со словами "Истина-Доброта-Терпение"
Китайский полицейский задерживает человека, у которой в руках транспарант со словами "Истина-Доброта-Терпение"

Всё большее количество стран присоединяется к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине. Сначала об этом сообщили США, затем поддержали Австралия и Новая Зеландия. Впоследствии к протесту присоединились представители Канады и Великобритании. Таким образом, спортсмены этих стран будут участвовать в соревнованиях, а делегации высокопоставленных должностных лиц — не поедут. Такое решение было принято странами в связи с нарушением прав человека в КНР.

Главным образом, обеспокоенность вызывает положение более миллиона мусульман-уйгуров, проживающих в автономном регионе Синьцзян. Их содержат в так называемых центрах профессиональной подготовки, проще говоря — в тюрьмах, заставляют отказаться от своего языка и культуры.

Также китайские коммунистические власти обвиняются в преследовании последователей Фалуньгун*. Правозащитники считают их самой большой группой узников совести в мире. Кроме заключения в концентрационные лагеря, где их подвергают пыткам, сторонников Фалуньгун также используют в качестве доноров жизненно важных органов. Это доказал независимый трибунал, состоявшийся в 2019 году в Лондоне. Китайские власти начали преследование Фалуньгун более 20 лет назад, когда количество последователей этой медитативной практики намного превысило количество членов компартии. Духовные принципы, на которых базируется Фалуньгун, — истина, доброта, терпение — оказались неприемлемыми для власти, которая всеми силами пыталась удержать контроль над массами.

Пока неизвестно повлияет ли как-то дипломатический бойкот Олимпиады на ситуацию с правами человека в Китае, однако, это дало ещё один сигнал китайским властям о том, что в мире осуждают её действия.

*Фалунь Дафа (Фалуньгун) — одна из самых распространённых в мире оздоровительных систем, в основе которой пять комплексов плавных медитативных упражнений и усовершенствование характера. Система самосовершенствования Фалунь Дафа впервые была представлена широкой публике в 1992 году в Китае. С тех пор практика распространилась более чем в 100 стран и регионах мира, где она получила больше 4000 наград за вклад в оздоровление общества. Книга "Чжуань Фалунь", где изложены основы учения Фалунь Дафа, переведена на более чем 40 языков: ru.falundafa.org

В 2001 году основатель Фалуньгун мастер Ли Хунчжи был номинирован на Премию Сахарова за свободу мысли. В 2000 и 2001 годах его дважды выдвигали на соискание Нобелевской премии мира. В 2007 году мастер Ли был включён в рейтинг 100 самых гениальных людей современности, который составила британская консалтинговая компания Creators Synectics.

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26
января

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