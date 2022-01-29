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суббота, 29 января 2022 12:29

Определилась победительница Australian Open

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Определилась победительница Australian Open
Эшли Барти выиграла первый "шлем" сезона. Фото: REUTERS

Первая ракетка мира Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Австралии-2022.

В финальном поединке Australian Open Барти победила американку Даниэль Коллинз – 6:3, 7:6.

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Первый сет австралийка взяла очень легко. Вторая партия уже прошла в равной борьбе, где все решалось на тайбрейке. Барти не оставила шансов Коллинз и завоевала первый "Шлем" сезона.

Это была пятая встреча теннисисток, Барти выиграла в четвертый раз.

Для австралийки это третий титул Grand Slam. Ранее она выигрывала "Ролан Гаррос-2019" и Уимблдон-2021.

Коллинз впервые сыграла в финале турнира "Большого шлема".

На Australian Open Элина Свитолина и Марта Костюк смогли дойти до третьего круга. Даяна Ястремская вылетела в первом круге.

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