Определилась победительница Australian Open

Эшли Барти выиграла первый "шлем" сезона. Фото: REUTERS

Первая ракетка мира Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Австралии-2022.

В финальном поединке Australian Open Барти победила американку Даниэль Коллинз – 6:3, 7:6.

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Первый сет австралийка взяла очень легко. Вторая партия уже прошла в равной борьбе, где все решалось на тайбрейке. Барти не оставила шансов Коллинз и завоевала первый "Шлем" сезона.

Это была пятая встреча теннисисток, Барти выиграла в четвертый раз.

Для австралийки это третий титул Grand Slam. Ранее она выигрывала "Ролан Гаррос-2019" и Уимблдон-2021. Коллинз впервые сыграла в финале турнира "Большого шлема". На Australian Open Элина Свитолина и Марта Костюк смогли дойти до третьего круга. Даяна Ястремская вылетела в первом круге.