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пятница, 04 июня 2021 21:00

Ненужный Роналду: чего ждать от возвращения Аллегри в "Ювентус"

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Ненужный Роналду: чего ждать от возвращения Аллегри в &quot;Ювентус&quot;
Массимилиано Аллегри был два года без работы. Фото: REUTERS

Туринский "Ювентус" вернул на тренерскую должность 53-летнего Массимилиано Аллегри.

Боссов "старой синьоры" не устраивал рациональный футбол Аллегри. Они хотели улучшить качество игры и построить "новый "Манчестер Сити" в Турине. "Ювентус" хотел не только чемпионство в Италии. Главной целью клуба была победа в Лиге чемпионов.

За два года без Аллегри, ни Маурицио Сарри, ни Андреа Пирло не удалось достичь прогресса в игре и результате. В прошлом сезоне "Ювентус" едва квалифицировался в Лигу чемпионов, заняв только четвертое место в Серии А.

Обозреватель Ua-football.com Роман Синчук специально для Gazeta.ua поделился ожидания от нового сезона для "Ювентуса".

Почему "старая синьора" решила вернуть Аллегри ?

Ради чемпионства. Массимилиано выиграл пять "скудетто" подряд, прежде чем пришел Пирло, развалил игру и едва втиснулся в ТОП-4. Андреа Аньелли (владелец клуба -Gazeta.ua) увидел разницу и признал свою ошибку. Кажется, на следующий большой риск он теперь пойдет нескоро.

Аллегри должен вернуть чемпионский титул "Ювентусу"

Как будет меняться команда при новом тренере?

Говорят, что Аллегри в 2019-году ушел из-за Роналду - тренер не верил, что при португальце команда сможет прогрессировать дальше. Он не ошибся: чем больше росли показатели Криша, тем меньше очков брал "Юве". Кажется, прежде всего Аллегри избавится от неудобной звезды, вернет любимую схему с тремя защитниками, а нападение станет лепить вокруг Пауло Дибалы, как всегда и хотел.

Способен Аллегри побороться за победу в Лиге чемпионов?

Для победы в турнире "Ювентусу" нужны новые игроки. Прямо сейчас английские топы, "Бавария" и ПСЖ выглядит значительно лучше укомплектованными.

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Не будет проблемой два года простоя для тренера?

Не очень верится. Аллегри только 53 года, и последние интервью выдают в нем человека, который глубоко вникает во все новые тренды и процессы. Скорее, простой сделал его голоднее к работе.

Какое будущее у экс-наставника Андреа Пирло?

Пирло, если он еще хочет тренировать, нужно брать маленькую команду и набивать шишки там. Сейчас понятно только, что он объективно не готов к топ-клубам.


Массимилиано Аллегри в качестве игрока один сезон провел на уровне Серии А. Большинство карьеры провел в командах Серии Б и С.

В тренерские работе проявил себя в "Кальяри". Возглавлял "Милан". С 2014/19 годах тренировал "Ювентус", с которым выиграл все чемпионские титулы и дошел до финала Лиги чемпионов. Последние два года был без работы.

Автор: Сергей Тищенко
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04
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