"Ювентус" назначил нового тренера

Туринский "Ювентус" объявил о подписании контракта с тренером 53-летним Массимилиано Аллегри.
Наставник вернулся в клуб после двухлетнего перерыва, сообщает официальный сайт "старой синьоры".
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Никаких официальный деталей контракта не сообщают. Итальянские СМИ пишут, что речь идет о четырехлетнем контракте с зарплатой в €9 млн в год.
На посту главного тренера "Ювентуса" Аллегри заменил Андреа Пирло, которого отправили в отставку.
Массимилиано Аллегри уже возглавлял "Ювентус" в 2014-2019 годах. С командой он пять раз становился чемпионом Италии и дважды выводил "бьянконери" в финал Лиги чемпионов.
В прошлом сезоне туринцы заняли четвертое место и вылетели на стадии 1/8 Лиги чемпионов от ПСЖ.
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