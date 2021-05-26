УЕФА исключит "Ювентус", "Барселону" и "Реал" из Лиги чемпионов

Проект Суперлиги просуществовал два дня. Фото: Reuters

УЕФА собирается дисквалифицировать "Барселону", "Реал" и "Ювентус" из Лиги чемпионов в следующем сезоне за участие в Суперлиге, сообщается в Twitter El Partidazo de COPE.

По данным источника, помимо дисквалификации, на клубы может быть наложен серьёзный денежный штраф. Отмечается, если санкции будут введены, то эти три клуба обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Суперлига с участием 12 команд образовалась 19 апреля, но уже через два дня девять клубов объявили о выходе из соревнования. Только "Барселона", "Реал" и "Ювентус" до сих пор не объявили о своём выходе из турнира.

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7 мая УЕФА определился с наказанием для бывших участников Суперлиги. Каждый из девяти клубов заплатит благотворительный взнос в размере €15 млн на развитие футбола по всей Европе. Также клубы обязались в качестве компенсации вернуть 5% доходов за участие в клубных турнирах УЕФА за один сезон.