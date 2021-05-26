Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии

Криштиану Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. Фото: Gettyimages.com.

Чемпионом Италии в сезона-2020/21 стал "Интер". Команда Антонио Конте смогла сбросить с футбольного трона "Ювентус", который 9 лет выигрывал "скудетто".

"Милан" и "Аталанта" смогли себя проявить, заняв призовые места. Полузащитник "бергамасок" Руслан Малиновський стал лучшим ассистентом Серии А.

Знаток итальянского футбола, комментатор Денис Босянок специально для Gazeta.ua поделился впечатлением от прошлого сезона чемпиона Италии.

Как оцените прошлый сезон Серии А?

Главное впечатление - потеря чемпионского титула "Ювентусом". "Старая синьора" только четвертая в чемпионате. Причем эту позицию команда заняла в последнем туре.

В чем проблема "Ювентуса"?

Метафизика. Не может команда постоянно быть наверху. Происходят спады у каждого клуба. 9 лет побеждать в ведущем чемпионате - аномалия. Поэтому Серия А потеряла интерес. За 2-3 месяца до окончания сезона было понятно, что "Ювентус" - чемпион.

Пирло оправдал возложенные надежды?

Этот сезон было становлением Пирло-тренера. Он только становится наставником. Андреа начал восприниматься главным тренером только после половины сезона. Пирло неплохо работал. Выиграл Кубок Италии. Не без трофеев завершил сезон. Его все критикуют, что он потерял "скудетто", но это не только вина Пирло-тренера. Не нужно думать, что "Ювентус" не доработал. Конкуренты тоже серьезные. Каждый из них работал, чтобы стать лучшим и завоевать "скудетто". Этот сезон был становлением Пирло-тренера. Он только становится наставником. Андреа начал восприниматься главным тренером только после половины сезона

Останется Андреа на следующий сезон?

Надеюсь, что он будет работать. Он выиграл место в ЛЧ в этом сезоне. Это €55 млн. Победил в Кубке Италии. Для тренера-новичка - это хороший результат.

История "Ювентуса" и Роналду имеет перспективы продолжения?

Роналду такое сотрудничество устраивает, а клуб - нет. Я не понимаю, какой стимул в португальца кроме большой зарплаты. Его все устраивает. Вопрос, а устраивает это фанов команды? Клуб увеличивает долги. Это не правильное развитие. Один игрок получит гораздо больше других. Это - успех Роналду, а не "Ювентуса".

"Интер" заслужил чемпионство?

Чемпион всегда закономерен. Выиграть можно случайно 2-3 месяца, но не в течение 7-8. Команда имела глубокий состав и надежнее играла в обороне. Последний фактор - главных в чемпионской гонке в любом чемпионе. Один игрок получит гораздо больше других. Это - успех Роналду, а не клуба Антонио Конте не сразу выиграл. Он два года работал, чтобы стать чемпионом. Команда стабилизировалась. Осенью был стресс, когда в Лиге чемпионов заняли последнюю позицию. Как показала жизнь - это помогло. Команда не имела дополнительной нагрузки в отличие от конкурентов. В сложный период Конте помогла поддержка президента и проблемы конкурентов.

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Отставка Конте стала неожиданной?

Да. Он хотел развивать команду. После победы в чемпионате проявить себя не международном уровне. Конте объяснили, что сейчас важно, чтобы команда вообще удержалась на приличном уровне. Новых игроков и усиление состава для покорения Европе не будет. Клуб пойдет по пути удешевления состава.

Что будет с "Интером" дальше?

Пока говорить что-то рано. Нужно понять, кто станет новым тренером. Непонятно, сможет ли удержаться китайский инвестор. Болельщики уже выступили против владельца клуба.

Как оцените "Милан"?

Чемпионский титул они проиграли в 2021 году. В первой части сезона "россонери" не проигрывали ни одного матча, а затем семь поражений. Это много. Команда была слишком молода. Лидеры играли нестабильно в отличие от лидеров того же "Интера". Это Хакан Чалханоглу и Златан Ибрагимович. Швед много провалил показательных матчей.

Ситуация с контрактами лидеров не повлияла на вторую часть сезона?

К Доннарумме не может быть веских претензий. Это вратарь номер один сейчас в Италии. В Чалхоноглу серьезно выросли финансовые аппетиты. Это повлияло на его игру. Он думает о новом контракте и зарплате. К Доннарумме не может быть веских претензий. Это вратарь номер один сейчас в Италии

Чего не хватило "Аталанте", чтобы бороться за "скудетто"?

Тяжелые поражения на старте сезона от "Наполи", "Вероны" и "Сампдории". Их нужно избегать, если ты хочешь выигрывать. Гаспенини - самый интересный тренер в Серии А. В него не может быть претензий. Даже в тяжелые периоды пандемии заработал более €50 млн. Это тренер зарабатывает будущее клуба. Любой наставник рождается, когда выигрывает трофеи. "Аталанта" уже проигрывает второй финал Кубка. Не хватает успешного опыта.

Руслана Малиновский уже звезда Серии А?

Бесспорно. Как не может быть звездой человек, отдавший больше всего передач. Он даже не был таким в Бельгии, где проще выиграть звание лучшего ассистента. Продемонстрировал стабильность и мастерство. Имея травмы, перенес коронавирус.

Малиновский лидер "Аталанты"?

Украинец посадил на скамью запасных символ клуба Йосипа Иличича. Словенец должен был быть новым лидером команды после ухода из клуба Алехандро Гомеса. Это говорит о значении украинца для команды.

Как оцените приход Роберто Де Дзерби в "Шахтер"?

Это одаренный тренер со своим принципами. Он не приехал в Украину за деньгами. Пришел в "Шахтер" из-за Лиги чемпионов. Это высота для любого наставника. Для него это вызов. Донецкая команда является четким отражением его идей и видение футбола. Философия "Шахтера" и Де Дзерби совпадают. Поэтому Де Дзерби выбрал работу в Украине, а не "Фиорентину" или другие клубы, которые нужно было в корне менять.

Кто лучший футболист сезона в Италии?

Форвард "Интера" Лукаку, Луис Муриель из "Аталанты" и Душан Влахович с "Фиорентины".

"Интер" Милан "," Аталанта "и" Ювентус "будут играть Лиге чемпионов.

Италию в Лиге Европы будут представлять "Наполи" и "Лацио". "Рома" будет играть в Лиге конференции. "Бенавенто", "Кротоне" и "Парма" вылетели в Серию Б. Лучшим бомбардиром стал Криштиану Роналду с "Ювентуса", который забил 29 мячей.