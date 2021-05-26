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Анти-Луческу: что нужно знать о новом тренере "Шахтера"

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Анти-Луческу: что нужно знать о новом тренере &quot;Шахтера&quot;
Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Итальянский тренер 41-летний Роберто Де Дзерби возглавил "Шахтер". Наставник подписал контракт на два года. По сообщению СМИ, зарплата Де Дзерби в Украине составит €4 млн за сезон плюс бонусы.

Для бывшего наставника "Сассуоло" игра - важнее результат. Команда должна доминировать на поле, играть через короткий пас, контролировать мяч, прессинговать, играть с высокой защитой. Для такого футбола нужны качественные футболисты. Этот стиль близок "Шахтеру" по сути, но команда не имеет для него игроков.

После поражения в матче за Суперкубок от "Динамо" Луиш Каштру перешел на рациональный футбол в Лиге чемпионов, играя от обороны. Из четырех центральных защитников только один Николай Матвиенко пригоден для такого футбола. Отсутствие левого защитника, любой альтернативы Тарасу Степаненко в опорной зоне и ротации в атаке - не позволяет играть первым номером против сильных команд.

Чемпионат Украины - турнир, где много силового и закрытого футбола. Большинство команд строят свою игру от обороны. Доминировать против таких команд - не просто на футбольном поле. Де Дзерби не до конца знает и понимает украинский футбол, еще не изучил в совершенстве свою команду. Сейчас "Шахтер" в таком состоянии, что нужно ставить игру с начала. Рисков для итальянского тренера здесь предостаточно.

Де Дзерби - тренер игры, а не результата

С сегодняшнего состава Де Дзерби ничего нового не выдавит. Для того, чтобы футбольный механизм работал - нужно усилить команду. Воспитывать молодежь Де Дзерби не будет. Футболисты, которые готовы будут помочь команде сразу, стоят дорого. Особенно, если речь идет о форварде, атакующем полузащитнике - самими уязвимыми позициями "горняков" в атаке. Жуниор Мораес - травмирован, а Тайсон уже покинул команду.

Де Дзерби - только 41 год. Он еще молодой тренер. Работа в Украине - это возможность играть в Лиге чемпионов с "Шахтером" и хорошо заработать. Ни один другой клуб ему не предложил такую ​​зарплату. Максимум предлагала "Рома" - €2.5 млн. Это было в разы больше, чем заработки в "Сассуоло". Если у итальянца выйдет в Украине - он пойдет на повышение и за два года вернется в ведущий клуб Италии. Если "Шахтер" не достигнет результата - тренер вряд ли получит много времени на построение команде с такой большой зарплатой.

Итальянский тренер приехал в Украину не один, а с тремя помощниками. Это также расходы для клуба. Для того, чтобы создать условия работы в Украине "Шахтер" пойти на очень серьезные финансовые затраты.

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"Шахтер" провалил прошлый сезон. Команда не выиграла ни одного титула. Дее Дзерби пригласили для исправления ситуации. Но итальянец не имеет в своей тренерской карьере ни одного трофея. "Сассуоло" стал пока единственным клубом, с которым он смог достичь хоть какого-то успеха, став середняком Серии А.

Роберто Де Дерби - полная противоположность наставнику "Динамо" Мирчи Луческу. Румын прекрасно знает украинский чемпионат. Отказался строить "новый" Шахтер "с"Динамо". Киевляне играют в рациональный футбол исходя из кадровых возможностей клуба. Не требовал у Игоря Суркиса больших затрат на трансферы и приглашение большого количества помощников. Приобщив в штаб бывших игроков команды Огнена Вукоевича и Олега Гусева. Зарплата румына в столице Украины в три раза меньше заработка Де Дзерби. При этом был успешен в Украине с разными командами, выигрывал дважды Кубок УЕФА( с "Шахтером" и "Галатасараем" - Gazeta.ua). Даже если "Динамо" сможет достичь какого-то успеха в Европе, то тренер не покинет команду. Он будет работать сколько ему позволит здоровье и за это время сможет подготовить преемника, который продолжают его линию работы.

Роберто Де Дзерби стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера". На этом посту наставник заменил Луиша Каштру, который работал с командой последние два сезона.

Последним местом работы итальянца был "Сассуоло", который он возглавлял в течение трех сезонов. Наивысшее достижение команды под его руководством - восьмое место в Серии А в сезонах 2019/20 и 2020/21. Перед этим новоиспеченный тренер "Шахтера" работал в "Беневенто", "Фодже" и "Палермо".

Автор: Сергей Тищенко
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