Малиновский попал в символическую сборную чемпионата Италии

Полузащитник сборной Украины 28-летний Руслан Малиновский получил признание в чемпионате Италии.

Украинский легионер "Аталанты" включили в сборную прошлого сезона по версии аналитической компании Opta из Великобритании.

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Во второй части сезона Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты" и лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Команда украинца смогла финишировать на третьем месте и дойти до финала Кубка Италии.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. До этого играл за "Гент", "Зарю", "Севастополь" и "Шахтер".

Руслан является одним из лидеров сборной Украины. Национальная команда примет участие в Евро-2020/21. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.